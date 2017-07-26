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Террористы похитили группу геологов на северо-востоке Нигерии

Международная панорама
26 июля, 12:21 UTC+3 /Обновлено,

Около десяти сотрудников департамента геологии Университета Майдугури были похищены, предположительно, членами радикальной исламистской секты "Боко харам"

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ТАСС, 26 июля. Неизвестные террористы похитили геолого-разведочную группу примерно из десяти человек на северо-востоке Нигерии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководство Нигерийской национальной нефтяной корпорации (НННК), по заказу которой геологи выполняли работы по поиску нефти.

"Около десяти сотрудников департамента геологии Университета Майдугури были похищены, предположительно, членами [радикальной исламистской секты] "Боко харам", - заявил официальный представитель компании Нду Угамаду. По его информации, это произошло во вторник вечером в деревне Джиби в штате Борно. Среди похищенных - ученые, водители и другие члены команды.

Университет Майдугури также подтвердил пропажу своих сотрудников, не вернувшихся во вторник из района поисков нефти.

НННК начала геолого-разведочные работы в районе бассейна озера Чад в 2016 году, вскоре после того как нигерийским вооруженным силам удалось вернуть под контроль правительства большую часть территорий штатов Борно, Йобе и Адамава, ранее захваченных группировкой "Боко харам". С 2009 года ее боевики убили по меньшей мере 20 тыс. человек, около 2,6 млн стали беженцами и перемещенными лицами.

Средства от добычи нефти составляют около двух третей дохода западноафриканского государства. В 2016 году экономика Нигерии вошла в полосу рецессии, вслед за падением цен на стратегически важное для нее сырье. Кроме того, действующие в нефтеносном регионе дельты реки Нигер повстанческие группировки существенно затрудняют процесс эксплуатации недр страны.

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