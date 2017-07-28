Конгрессмены просят назначить спецпрокурора для расследования действий администрации Обамы

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей США направил министру юстиции, генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу письмо с призывом назначить второго специального прокурора для расследования действий членов предыдущей администрации Барака Обамы, включая экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и экс-главу Минюста Лоретту Линч. Соответствующее заявление распространил в четверг руководитель комитета конгрессмен-республиканец Боб Гудлатт.

В открытом послании Сешнсу и его первому заместителю Роду Розенстайну члены комитета выражают обеспокоенность тем фактом, что расследование вокруг связей Трампа с Россией, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, является очень ограниченным. С их точки зрения, многие аспекты президентской гонки 2016 года остаются невыясненными и не охватываются разбирательством, которое ведет Мюллер. В частности, конгрессмены озабочены тем, что "Линч дала распоряжение Коми ввести американских граждан в заблуждение по поводу существа проводимого расследования вокруг Хиллари Клинтон".

С точки зрения юридического комитета, тщательно изучить необходимо также "решения Минюста и ФБР, связанные с расследованием вокруг электронной переписки Клинтон, присвоение статуса неприкосновенности потенциальным ее сообщникам, утечки секретной информации" и т. д.

Экс-госсекретарь неоднократно возлагала на Коми, Москву и организацию Wikileaks вину за свое поражение на выборах 8 ноября 2016 года. Как известно, Wikileaks опубликовала в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Коми возобновил расследование дела об использовании экс- госсекретарем личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

В настоящее время в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы в США ведут расследование сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.