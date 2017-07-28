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Абэ пообещал внукам бывших жителей Курил стараться решить проблему принадлежности островов

Международная панорама
28 июля, 7:58 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, июля. /ТАСС

Это обещание японский премьер дал во время встречи с учениками средних школ префектуры Хоккайдо

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ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал внукам бывших японских жителей Южных Курил приложить все усилия для того, чтобы решить проблему принадлежности этих островов. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

"Я хотел бы приложить все усилия для того, чтобы решить проблему принадлежности четырех островов и заключения мирного договора", - приводит агентство слова премьера, который в пятницу провел встречу с семью учениками средних школ префектуры Хоккайдо - внуками бывших японских жителей Южных Курил.

"Я очень прошу, чтобы вы сделали так, чтобы моя бабушка могла свободно ездить на северные территории (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС)", - цитирует агентство 13-летнего Юдзу Оносэ. Отмечается, что Абэ пообещал сделать все возможное для того, чтобы бывшие жители Южных Курил могли в более удобном формате посещать эти территории.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошедшей 7 июля в Гамбурге встрече договорились, что чартерный авиарейс на Южные Курилы для бывших жителей этих островов, который не состоялся в июне из-за плохой погоды, будет организован в сентябре этого года. Полет на южные Курильские острова планировалось осуществить на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора". С 17 июня он находился в аэропорту Накасибэцу на крайнем северо-востоке острова Хоккайдо. Однако вылет 18 июня, а затем и 19 июня пришлось отложить из-за сильного тумана в аэропорту Менделеево на острове Кунашир.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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