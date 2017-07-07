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Абэ провел плотную дискуссию с Путиным по мирному договору

Международная панорама
7 июля, 22:30 дата обновления: 7 июля, 22:43 UTC+3

Лидеры беседовали 15 минут

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин во время двусторонней встречи беседовали в течение 15 минут в присутствии переводчиков.  Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, за это время они провели плотную дискуссию, сконцентрировавшись на проблеме мирного договора.

"Обсуждение было очень плотным", - сказал журналистам в Гамбурге заместитель генерального секретаря кабинета министров Котаро Ногами.

В начале встречи Абэ также отметил, что Япония готова развивать сотрудничество с РФ на Курильских островах для укрепления доверия между двумя странами в целях заключения мирного договора.

Проекты на Курилах 

Лидеры договорились ускорить консультации с целью конкретизации совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. 

С 27 июня по 1 июля группа японских чиновников и бизнесменов в составе 70 человек последовательно посетила три острова Курильской гряды - Кунашир, Итуруп и Шикотан. Там они ознакомились с состоянием инфраструктуры и изучили возможности для реализации совместных проектов на этих территориях. В состав делегации вошли сотрудники аппарата японского правительства, МИД, Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. Кроме того, в изучении совместных проектов приняли участие представители бизнеса.

По итогам визита Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Первые российско-японские консультации на уровне заместителей глав МИД по этому вопросу прошли в Токио в марте. 

Ситуация в КНДР

Абэ и Путин также обсудили  проблему ракетной и ядерной программ КНДР. Глава японского правительства отметил, что России следует играть большую роль в решении этого вопроса.

Ранее на саммите "двадцатки" Абэ заявил, что сейчас пришло время оказать максимальное давление на КНДР и перекрыть ей источники получения иностранной валюты с целью прекращения Пхеньяном регулярных испытаний ракет. По мнению премьер-министра Японии, диалог с КНДР в таких условиях невозможен.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. Во вторник КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. 

 

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Спор вокруг Курил Саммит G20 в Гамбурге
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