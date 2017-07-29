Конгрессмен: кнопку перезагрузки отношений с РФ нажимал не Трамп, а Хиллари Клинтон

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ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Шон Даффи (республиканец от штата Висконсин) во время слушаний в финансовом комитете Палаты представителей Конгресса США разразился критикой в адрес демократов, регулярно приписывающих нынешнему президенту Дональду Трампу сговор с Россией во время его предвыборной кампании. Он, в частности, напомнил присутствующим о том, что кнопку перезагрузки отношений с РФ нажимал не Трамп или госсекретарь Рекс Тиллерсон, а бывший руководитель Госдепартамента Хиллари Клинтон.
"Я бы хотел обратить внимание на то, что не Тиллерсон нажимал кнопку перезагрузки с Россией. То была Хиллари Клинтон со своей идиотской маленькой красной кнопкой, которую она нажала", - сказал Даффи. "[Митт] Ромни говорил, что Россия представляет собой самую значительную угрозу, но Барак Обама заявлял, что хочет вернуться к внешней политике 1980-х", - добавил законодатель.
В настоящее время в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы в США ведут расследование сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.