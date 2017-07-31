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Неизвестные опубликовали в интернете видео с похищенной в Афганистане гражданкой Финляндии

Международная панорама
31 июля, 13:08 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 31, июля. /ТАСС

Женщина была похищена в мае. Она является сотрудницей шведской благотворительной организации Operation Mercy

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. /ТАСС/. Видеоролик, имеющий отношение к похищенной в конце мая в Кабуле гражданке Финляндии, появился в социальных сетях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба финского МИД.

"Мы осуждаем похищение и сопутствующие ему шантаж и жестокость и требуем немедленного освобождения похищенной", - заявил по этому поводу министр иностранных дел Тимо Сойни. Сейчас министерство прилагает усилия, чтобы освободить захваченную неизвестными женщину.

По данным газеты Helsingin Sanomat, на видео гражданка Финляндии просит финансовой помощи у христианских организаций. По ее словам, "если похититель не получит деньги, с ней произойдет что-то плохое".

Похищенная является сотрудницей шведской благотворительной организации Operation Mercy. Во время нападения неизвестных вооруженных лиц в Кабуле 20 мая была также убита гражданка Германии и ранен охранник здания, в котором находились обе иностранки.

На данный момент в Афганистане находятся 35 финских гражданских лиц и около 30 военных.

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