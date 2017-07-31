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Генпрокурор Венесуэлы назвала незаконными прошедшие выборы в Конституционную ассамблею

Международная панорама
31 июля, 22:03 UTC+3 ТАСС

Луиса Ортега Диас обвинила исполнительную власть в "диктаторских амбициях"

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ТАСС, 31 июля. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас отказалась признать итоги выборов в Конституционную ассамблею (КА). Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась через приложение Periscope.

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"Эта президентская Конституционная ассамблея не легитимна", - сказала она.

Генпрокурор также обвинила исполнительную власть в "диктаторских амбициях". По ее мнению, правительство созвало КА только для того, чтобы гарантировать свое дальнейшее нахождение у власти. "Все политические права находятся под угрозой", - утверждает Ортега Диас.

Венесуэльские власти, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в КА. Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на свое первое заседание. КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы.

После объявления итогов выборов президент Николас Мадуро заявил, что КА должна заняться немедленной реорганизацией Генпрокуратуры, глава которой уже несколько месяцев открыто выражает несогласие с действиями исполнительной власти и выступала против созыва органа.

Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали.

Власти арестовали около 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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