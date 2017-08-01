В Белом доме изучают варианты ответа на высылку дипломатов США из РФ

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Варианты ответа Соединенных Штатов на высылку дипломатов США из РФ в настоящее время рассматриваются, заявление на этот счет будет сделано позже. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.
"Сейчас мы работаем над вариантами, мы скажем что-то позже", - сказала она.
Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовало 98 законодателей, против - только двое Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех).
Белый дом сообщил, что Трамп намерен подписать данный документ.
В свою очередь МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.
Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.
Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатической миссии США в России, решит Вашингтон.
Кроме того, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.