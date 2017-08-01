В ООН призвали власти Венесуэлы воздержаться от чрезмерного применения силы

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ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы должны воздержаться от чрезмерного применения силы и немедленно выпустить на свободу всех, кто был задержан при осуществлении своего права на мирные собрания и выражение мнения. Об этом заявил во вторник в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
"Я глубоко обеспокоен тем, что лидеры оппозиции Леопольд Лопес и Антонио Ледесма были возвращены в тюрьму после того, как решение об их содержании под домашним арестом было отозвано, - отметил аль-Хусейн. - Я призываю правительство немедленно освободить всех тех, кто задержан за осуществление права на свободу мирных собраний, ассоциаций и выражения мнения".
Верховный комиссар ООН выразил сожаление в связи с сообщениями о гибели в Венесуэле в минувшие выходные 10 человек во время демонстраций, связанных с проведением выборов в Конституционную ассамблею. Он считает, что необходимо провести расследование в "быстрой, эффективной и независимой манере, при полном сотрудничестве правительства".
"Призываю власти не накалять и без того нестабильную ситуацию чрезмерным использованием силы, в том числе посредством проведения насильственных рейдов сил безопасности в домах, которые имели место в различных частях страны", - подчеркнул аль-Хусейн. Верховный комиссар ожидает, что "все стороны" будут воздерживаться от применения силы.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками.
Принятое в мае решение президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации. Выборы в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, прошли 30 июля.