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Мадуро под ударом: насколько опасны для Венесуэлы санкции США

Международная панорама
1 августа, 18:30 UTC+3

Вашингтон объявил об очередных ограничениях против Каракаса на фоне продолжающегося в республике политического кризиса. На этот раз "под прицелом" оказался президент страны Николас Мадуро

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Акция протеста в Каракасе

© AP Photo/Ariana Cubillos

Министерство финансов США включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в санкционный список сразу после выборов в Конституционную ассамблею (КА) Венесуэлы. Против созыва КА выступает оппозиция и граждане, недовольные деятельностью Мадуро на посту президента. О том, какие санкции Вашингтон успел ввести против республики и какие может ввести в ближайшее время — в материале ТАСС.

Персона номер один

"Вчерашние незаконные выборы подтверждают, что Мадуро — диктатор, который игнорирует волю венесуэльского народа. Наказывая Мадуро, Соединенные Штаты дают понять, что выступают против политики его режима и выражают поддержку народу Венесуэлы, который стремится вернуться в своей стране к полной и процветающей демократии," — заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя решение о введении персональных санкций.

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Столь жесткое заявление со стороны американского должностного лица прозвучало через день после речи Мадуро по случаю проведения выборов в Конституционную ассамблею. Президент боливарианской республики заявил, что КА в состоянии "лишить парламентской неприкосновенности тех, кого стоит ее лишить". Мадуро имел в виду подконтрольную оппозиции Национальную ассамблею и ее депутатов.

Конституционная ассамблея — орган, способный изменить систему госуправления и непосредственно саму Конституцию. Именно поэтому оппозиция выступает категорически против ее созыва, опасаясь укрепления полномочий Мадуро.

Такие же опасения испытывает Вашингтон. Суть его персональных санкций против Николаса Мадуро сводится к следующему:

  • заморозка всех счетов Мадуро "под юрисдикцией США";
  • запрет гражданам США на ведение любых деловых отношений или бизнеса с президентом Венесуэлы.

Как уточнили в министерстве финансов, решение о введении персональных санкций было принято "после консультаций с Государственным департаментом" и согласно исполнительному указу от 8 марта 2015 года. Тогда бывший президент США Барак Обама подписал санкционный документ под предлогом того, что в Венесуэле ущемляются права человека, преследуются "политические оппоненты" и нарушается свобода прессы. Этот указ до сих пор остается в силе.

Примечательно, что 27 июня Николас Мадуро заявил, что удивит "императора Дональда Трампа" выборами в Конституционную ассамблею. Трамп в свою очередь "удивил" Мадуро персональными санкциями.

Не первые

Помимо персональных санкций против президента и исполнительного указа 2015 года, в отношении Венесуэлы и ее граждан действуют и другие ограничения.

Так, в мае США ввели санкции в отношении восьми человек из подконтрольного Мадуро Верховного суда (ВС) республики. В их числе — председатель ВС и его заместитель, а также председатель Конституционной палаты ВС.

А 26 июля минфин США внес в санкционный список еще 13 граждан республики. Среди них — руководство вооруженными силами республики и национальной полиции, руководители избирательной комиссии и видные сторонники Мадуро, которые, по мнению США, могут быть ответственны за нарушения прав человека и коррупцию.

И не последние

О том, что Вашингтон уже введенными санкциями не ограничится, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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AP Photo/Luis M. Alvarez

Госдеп: США продолжат принимать меры против "архитекторов авторитаризма" в Венесуэле

По ее словам, США продолжат "принимать решительные и быстрые действия против архитекторов авторитаризма в Венесуэле". Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что США не будут бездействовать в то время, как Венесуэла рушится".

В настоящий момент санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы рассматриваются администрацией Трампа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на "источники в Конгрессе и человека, близкого к обсуждениям в Белом доме по этому вопросу".

Однако соответствующее решение вряд ли будет принято Трампом, уверяют эксперты. По словам экономиста и специалиста в сфере энергетики Филипа Верледжера, удар по нефтяной отрасли боливарианской республики также ударит и по США.

"Цены взлетят как ракета. Стоимость бензина в США вырастет на 25–30 центов за галлон (6–8 центов за литр — прим.ТАСС) за пару недель," — сказал он.

Между тем сама Венесуэла пострадает еще больше, так как почти четверть ее экспорта приходится на США, а 95% экспорта  боливарианской республики приходится именно на нефть. Такой сценарий был бы "абсолютно критическим" для Венесуэлы, считает Диего Ферро, специалист по инвестициям американской компании Greylock Capital.

Президент Мадуро тем временем заявил, что США "не смогут запугать" его санкциями.

Если они накладывают на меня санкции за то, что я созвал Конституционную ассамблею, как они говорят, то я горд, что попал под санкции, мистер император Трамп Николас Мадуро президент Венесуэлы

Агентство Bloomberg сообщает, что на фоне обсуждаемых в США "нефтяных" санкций риск того, что страна может объявить дефолт, вырос до 62% — максимальной отметки с марта 2016 года.

Александр Мосесов

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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