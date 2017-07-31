Мадуро: Конституционная ассамблея положит конец парламентскому саботажу в Венесуэле

ТАСС, 31 июля. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы, выборы в которую прошли в воскресенье, "наведет порядок" в стране и "покончит с безнаказанностью". Об этом президент республики Николас Мадуро заявил в понедельник на мероприятии, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По его словам, орган может "лишить парламентской неприкосновенности тех, кого стоит ее лишить". "Пришел конец саботажу со стороны Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС)", - сказал он.

Как отметил президент, он по-прежнему "призывает к национальному диалогу, но только с хорошей Венесуэлой, которая хочет мира".

Мадуро также считает, что Конституционная ассамблея должна "немедленно реорганизовать Генеральную прокуратуру" и "взять ее под свой контроль, чтобы воцарилось правосудие". Глава государства, в частности, обвинил ведомство в том, что оно отпустило подозреваемых в поджоге машин для голосования.

Генеральный прокурор республики Луиса Ортега Диас открыто выражает несогласие с действиями исполнительной власти и выступала против созыва Конституционной ассамблеи без проведения референдума.

Как сообщила ранее глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, в голосовании приняли участие более 8 млн из 19,4 млн человек, внесенных в списки избирателей. Венесуэльская оппозиция, которой принадлежит большинство в парламенте, бойкотировала выборы.