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Мадуро пообещал удивить "императора Дональда Трампа" выборами в Конституционную ассамблею

Международная панорама
27 июля, 23:38 UTC+3 ТАСС

Президент Венесуэлы отметил, что "народ с его сознательностью и голосом всегда будет решать судьбу своей страны"

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ТАСС, 27 июля. Народ Венесуэлы защитит национальный суверенитет и выступит против империализма, придя на выборы в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля. Об этом заявил в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, на закрытии избирательной кампании в столице страны Каракасе. Кроме того, он вновь предложил оппозиции сесть за стол переговоров.

"Только народ с его сознательностью и голосом всегда будет решать судьбу своей страны, - отметил Мадуро. - У нас есть сюрприз для императора Дональда Трампа, и этот сюрприз - выборы 30 июля".

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Решение главы государства о созыве КА без проведения предварительного референдума обострило ситуацию в Венесуэле, где с апреля идут самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации.

Поводом для них стали резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками президента. К настоящему времени жертвами насилия в ходе протестов стали не менее 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

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