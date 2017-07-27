Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев

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ТАСС, 27 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил копии сабли национального героя страны Симона Боливара венесуэльским чиновникам и военным, в отношении которых правительство США ввело санкции. Церемония транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Мадуро назвал подарок "выражением моральной поддержки" тем, кто "пострадал от нападок правительства США".
"Наглое правительство США пыталось наказать их за верность боливарианской революции", - сказал Мадуро, добавив, что эти санкции являются "незаконными и вопиющими".
Ранее власти США сообщили о введении санкций в отношении 13 высокопоставленных военных и должностных лиц Венесуэлы. По словам представителя американской администрации, Вашингтон может рассмотреть более широкие экономические меры в случае проведения выборов в Конституционную Ассамблею (КА) Венесуэлы.
Решение Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения проведения предварительного референдума, вызвало критику со стороны Генеральной прокуратуры и оппозиции, контролирующей парламент, и привело к обострению ситуации в Венесуэле. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, назначены на 30 июля.