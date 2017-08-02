Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева признал незаконным передачу резиденции "Межигорье" в собственность Януковича

Международная панорама
2 августа, 11:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, августа. /ТАСС

За этим последует привлечение к ответственности Януковича, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и других бывших украинских чиновников, сказал генпрокурор Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе в 2007 году из государственной собственности резиденции "Межигорье" в Киевской области и передачи его Виктору Януковичу. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности", - написал он на странице в Facebook.

По словам Луценко, следующим шагом будет судебное решение о привлечение к ответственности Януковича, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и других бывших украинских чиновников за заключение данных сделок.

В марте 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения госимуществом (комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" и земельными участками, на которых он расположен) в особо крупных размерах. По этому делу, помимо Януковича и его сына Александра, проходит экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Ставицкий, директор компании "Танталит", на земле которой возведена резиденция, Павел Литовченко. Все они объявлены в розыск.

Обвинение настаивает, что Янукович и его окружение незаконно завладели государственным имуществом в комплексе "Пуща-Водица" и "Межигорье" на общую сумму более 540 млн гривен ($20 млн). Экс-президент в свою очередь отрицал криминальный характер происхождения своего имущества. 12 декабря 2016 года украинский суд арестовал принадлежащие Януковичу ценные вещи, транспорт и объекты недвижимости в резиденции "Межигорье".

"Межигорье" - бывшая загородная резиденция экс-президента Виктора Януковича. C 1935 по 2007 годы "Межигорье" находилось в государственной собственности. На территории комплекса площадью 140 га расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт, охотничьи угодья.

Смотрите также

Экс-главе Госуправления делами Украины предъявили обвинение по делу о резиденции Януковича

Украинский суд арестовал имущество Януковича в резиденции "Межигорье"

Киевский суд арестовал ретро-автомобили Януковича

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Янукович, Виктор Викторович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
4
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
5
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама