Суд Киева признал незаконным передачу резиденции "Межигорье" в собственность Януковича

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе в 2007 году из государственной собственности резиденции "Межигорье" в Киевской области и передачи его Виктору Януковичу. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности", - написал он на странице в Facebook.

По словам Луценко, следующим шагом будет судебное решение о привлечение к ответственности Януковича, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и других бывших украинских чиновников за заключение данных сделок.

В марте 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения госимуществом (комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" и земельными участками, на которых он расположен) в особо крупных размерах. По этому делу, помимо Януковича и его сына Александра, проходит экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Ставицкий, директор компании "Танталит", на земле которой возведена резиденция, Павел Литовченко. Все они объявлены в розыск.

Обвинение настаивает, что Янукович и его окружение незаконно завладели государственным имуществом в комплексе "Пуща-Водица" и "Межигорье" на общую сумму более 540 млн гривен ($20 млн). Экс-президент в свою очередь отрицал криминальный характер происхождения своего имущества. 12 декабря 2016 года украинский суд арестовал принадлежащие Януковичу ценные вещи, транспорт и объекты недвижимости в резиденции "Межигорье".

"Межигорье" - бывшая загородная резиденция экс-президента Виктора Януковича. C 1935 по 2007 годы "Межигорье" находилось в государственной собственности. На территории комплекса площадью 140 га расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт, охотничьи угодья.