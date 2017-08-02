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СМИ: кабмин ФРГ отказался от идеи запрета дизельных авто

Международная панорама
2 августа, 13:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 2, августа. /ТАСС

При этом производители будут обязаны отремонтировать за свой счет все автомобили, где установлено программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов

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БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Германии не будет запрещать дизельные автомобили, а ограничится лишь требованием к производителям о снижении вредных выбросов. Об этом сообщило в среду издание Spiegel online со ссылкой на документ кабмина, согласованный министрами к запланированной на вторую половину дня встрече с руководством немецких автоконцернов.

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Согласно проекту итогового заявления, под которым предлагается подписаться немецким производителям после очередной волны скандалов с махинациями и картельным сговором, выбросы углекислого газа машинами с дизельными двигателями должны быть сокращены как минимум на 25%. Для этого компании будут обязаны обновить программное обеспечение автомобилей за свой счет. Под процесс "оптимизации", по расчетам экспертов, должно попасть несколько миллионов транспортных средств класса "Евро-5" и "Евро-6".

При этом требование германского Министерства охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов о сокращении выбросов на 50% было отклонено как слишком радикальное. Эта мера потребовала бы от концернов значительных затрат на дооснащение машин катализаторами, отмечает издание.

Кроме того, правительство ФРГ хочет обязать автопроизводителей стимулировать переход клиентов на более экологически чистый транспорт. Эта мера должна быть также реализована за счет немецкого автопрома.

Автомобильная промышленность является одной из ключевых для экономики Германии, в ней занято более 800 тыс. человек, ее оборот в 2016 году составил более €400 млрд.

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