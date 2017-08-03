МИД КНР требует от США обеспечить безопасность китайских дипломатов

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ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг заявил, что Китай требует от США обеспечить защиту сотрудников китайских диппредставительств. Заявление было сделано после обстрела китайского генконсульства в Лос-Анджелесе.
"Мы уделяем повышенное внимание этому вопросу и сделали представление", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Гэн Шуан отметил, что Китай требует от США "как можно скорее раскрыть дело и предпринять эффективные меры по защите дипмиссий Китая и их сотрудников".
Во вторник неизвестный мужчина азиатской внешности подъехал к генконсульству КНР в Лос-Анджелесе и, не выходя из автомобиля, сделал несколько выстрелов по зданию, после чего покончил с собой. В результате инцидента никто из сотрудников генконсульства или прохожих не пострадал. По данным полиции, нападавшему было около 60 лет. Он сделал 18 выстрелов: на воротах, дверях и стенах здания остались несколько пулевых отверстий.
В настоящее время полиция устанавливает мотивы действий нападавшего.