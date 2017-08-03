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МИД Испании: Мадрид разделяет обеспокоенность Еврокомиссии из-за последствий санкций США

Международная панорама
3 августа, 12:25 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

В ведомстве отметили, что необходимо "более тщательно изучить совместно с партнерами по Евросоюзу содержание этих односторонних американских мер"

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МАДРИД, 3 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испания разделяет обеспокоенность из-за последствий, которые новые американские санкции могут иметь для Евросоюза. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в четверг в министерстве иностранных дел и сотрудничества страны.

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"Испания не дает оценок решениям, которые принимают другие страны, - подчеркнули в МИД. - Однако мы разделяем обеспокоенность Еврокомиссии в связи с последствиями новых санкций, последствиями, которые они могут иметь для экономики ЕС". "Нужно более тщательно изучить совместно с партнерами по Евросоюзу содержание этих односторонних американских мер", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

В среду сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

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