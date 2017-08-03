Sky: планировавших теракт в Британии "мушкетеров" приговорили к пожизненному заключению

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бэйли приговорил к пожизненному лишению свободы четырех человек, называющих себя "мушкетерами", которые планировали теракт против полицейских и военных объектов в Великобритании. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News.

Британские полицейские назвали это дело "одним из самых сложных антитеррористических расследований за многие годы".

Навид Али и Хабиб Хуссейн из Бирмингема, а также Мохибур Рахман и Тахир Азиз из Сток-он-Трента были задержаны в прошлом году по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия, злоумышленники руководствовались идеологией террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и планировали осуществить нападения, которые привели бы к "массовым жертвам". Теракт планировалось осуществить с использованием бомбы, за взрывом должна была последовать атака с ножами. В минувшую среду суд признал их виновными.

Минимальный срок, который проведут за решеткой Али, Хусейн и Рахман, составит 20 лет. Для Азиза он сокращен до 15 лет, поскольку его участие в террористическом заговоре было менее активным, чем трех других членов группировки.

Все четверо были арестованы в августе прошлого года после того, как в автомобиле Али, где были установлены "жучки", полиция обнаружила самодельную бомбу, боеприпасы и мясницкий нож, на лезвии которого было выгравировано слово kafir, что означает "неверный". Полиция же графства Западный Мидлендс не смогла изначально определить, собирались ли арестованные взрывать бомбу или нет.

Поначалу группировка отвергала свое участие в заговоре, утверждая, что свидетельские показания против них дал офицер полиции, выдававшийся себя за босса подставной компании Hero Couriers по имени Винсент.