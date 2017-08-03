СМИ: "похищенный" в Берлине спецслужбами Вьетнама бизнесмен сдался властям

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ТАСС, 3 августа. Вьетнамский предприниматель, считавшийся похищенным при участии спецслужб Вьетнама, заявил о том, что сдался властям добровольно. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на вьетнамский государственный телеканал.
По данным германских СМИ, 23 июля бывший топ-менеджер вьетнамской PetroVietnam Construction JSC (входит в государственную PetroVietnam) был похищен в центре германской столицы. По словам очевидцев, вооруженные люди затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, вскоре после этого похищенного видели в Ханое. В среду МИД Германии объявил представителя разведки при посольстве Вьетнама в Берлине персоной нон грата, германские власти потребовали вернуть похищенного.
"Я мыслил незрело и решил скрыться. И в это время я понял, что нужно вернуться, посмотреть правде в глаза, признать свои ошибки и извиниться", - приводит агентство содержание признания бизнесмена, сделанное в местной полиции еще 31 июля. "Ведомый страхом, я решил спрятаться в Германии, где жил в неустойчивом и тревожном состоянии. Я вернулся во Вьетнам и сдался правоохранительным органам", - добавил он.
Ранее официальный представитель вьетнамского МИД заявила, что Вьетнам надеется на развитие стратегических партнерских отношений с Германией, несмотря на скандал с похищением предпринимателя в центре Берлина.