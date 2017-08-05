NBC: Пентагон передал в Белый дом предложение поставлять противотанковое оружие Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США направило на рассмотрение в Белый дом план, предполагающий предоставление украинским властям противотанкового оружия. Об этом сообщил в пятницу телеканал NBC.

По словам его источников из числа официальных лиц, в Пентагоне, в частности, рекомендуют поставить Киеву ракетные комплексы Javelin на $50 млн. В Белом доме пока не приняли окончательного решения на этот счет. По данным канала, военное ведомство США считает такой шаг целесообразным.

Как отмечается в публикации, в Пентагоне не подтвердили утверждения NBC. Представитель американского министерства обороны отметил, что США "ничего не исключают". Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт в среду на брифинге указала, что США не поставляли Украине вооружений, однако такая возможность не исключается.

В понедельник американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники из числа военных и дипломатов, что Пентагон и Госдепартамент подготовили план поставок украинским властям противотанковых ракет и иных вооружений "и добиваются одобрения со стороны Белого дома". Вооружения, о которых идет речь, американские чиновники классифицируют как оборонительное.

По сведениям издания, речь, вероятнее всего, идет о комплексах Javelin, а также, возможно, о системах противовоздушной обороны и иных вооружениях. При этом, согласно плану, украинские военные с противотанковыми комплексами "были бы размещены в стороне от передовой зоны конфликта", чтобы не допустить эскалации. Газета уточняла, что президента Дональда Трампа на тот момент не оповестили о плане, и его позиция была неизвестна, однако указанное предложение поддерживал министр обороны США Джеймс Мэттис.

В публикации WSJ подчеркивалось, что Германия и Франция придерживаются позиции, согласно которой поставки американского оружия на Украину могут привести к обострению конфликта в этой стране. По сведениям издания, американская сторона рассчитывает, что положительно предоставление таких вооружений Киеву восприняли бы Канада, Великобритания, Польша и Литва.