Помощник Трампа обвинил Иран в желании ослабить арабский мир и доминировать в регионе

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Действия Ирана направлены на ослабление арабского мира и упрочение своей гегемонии на Ближнем Востоке. Никто не удивится, если администрация президента США Дональда Трампа в скором времени выйдет из ядерной сделки с Тегераном (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). Об этом заявил в распространенном в субботу интервью телекомпании MSNBC помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер.

"Я считаю, что Иран ведет себя таким образом, чтобы арабский мир бессрочно оставался слабым и предрасположенным к конфликту. Так, чтобы он [Иран] мог и дальше использовать хаос на Ближнем Востоке ради продвижения своей гегемонии, своего стремления к доминированию в регионе", - утверждал генерал.

Помощнику президента США был задан вопрос, станет ли шоком для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если Вашингтон через три или шесть месяцев выйдет из СВДП. "Я не считаю, что это явится потрясением для него или кого бы то ни было. Президент Трамп ясно дал понять, что будет судить по реальным делам о том, соблюдает ли Иран это соглашение или нет. Президент не боится поступать так, как считает правильным", - заявил генерал.

В субботу президент Ирана Хасан Роухани, выступая с речью по случаю избрания на второй срок, заявил, что Исламская Республика не станет нарушать СВДП, но ответит на нарушения со стороны США, участвующих в ядерной сделке.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.