Назарбаев пригласил президента Ирана на саммит Организации исламского сотрудничества

АСТАНА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани. В ходе встречи с Роухани Абдрахманов передал ему приглашение лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева принять участие в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Астане. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

"Министр информировал иранского президента о подготовке к первому саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане, и передал приглашение президента Казахстана принять участие в этом важном для всего исламского мира мероприятии", - информировали в МИД.

Как сообщили в ведомстве, президент Ирана с удовлетворением подчеркнул возросшее сотрудничество двух стран. "Между мной и президентом Нурсултаном Назарбаевым существует личная дружба и полное взаимопонимание. Лидер Казахстана - весьма уважаемая личность в мире, он многое делает для всего региона", - подчеркнул иранский президент, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечено, что Роухани приветствовал проведение саммита ОИС по науке и технологиям в Астане и заверил в намерении Ирана участвовать в этом важном событии. "Кроме того, убежден Хасан Роухани, необходимо сотрудничать в борьбе с терроризмом, не допустить его распространения вследствие выдавливания террористов с территории Ирака и Сирии", - говорится в сообщении.

Более подробно вопросы казахстанско-иранского сотрудничества обсуждались в ходе переговоров Абдрахманова с его коллегой - министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. В ходе встречи стороны "сверили часы" по различным вопросам международной повестки дня, в том числе подготовки к очередному раунду астанинского процесса по Сирии, ситуации на Ближнем Востоке, а также инициативы в области межисламского сближения, пояснили в МИД.