СМИ: главы МИД Китая и КНДР провели встречу в Маниле

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Главы МИД Китая и КНДР Ван И и Ли Ён Хо провели встречу в Маниле, где в эти дни проходят мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита. Об этом сообщило в воскресенье агентство Кyodо.

Подробностей их встречи не приводится.

Ранее в субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с КНДР подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа.

В резолюции также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Исключением станут лишь "случаи крайней необходимости".

Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Как сообщило ранее агентство Reuters, по подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.