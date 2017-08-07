СМИ: в Ираке убит один из возможных организаторов терактов в Брюсселе и Париже

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Один из возможных организаторов терактов в Париже 2015 года и Брюсселе 2016 года Тарек Джадаун, известный также по имени Абу Хамза аль-Бельджики, был убит в Ираке. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTL-TVI.

По информации телеканала, один из самых известных бельгийских членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС) был убит в ходе боев иракской армии, поддерживаемой американской коалицией, с отрядами ИГ в Мосуле. Бельгиец марокканского происхождения Тарек Джадаун проживал в городе Вервье. В 2014 году он уехал в Сирию, где примкнул к ИГ. На своей странице в Facebook он уже в 2014 году начал публиковать фотографии, на которых запечатлено его участие в расправах над пленными.

В январе 2015 года в Вервье бельгийская полиция в ходе проверки жилой квартиры столкнулась с вооруженным сопротивлением. В перестрелке полицейские убили двух жильцов, а в квартире обнаружили склад оружия и материалы экстремистского содержания. Этот инцидент стал первым подтверждением наличия в стране террористического подполья. Изначально сообщалось, что Джадаун был убит в ходе этого столкновения, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Тогда полиция сообщила о ликвидации бельгийской террористической группы, однако в ходе расследования последовавших терактов в Париже и Брюсселе выяснилось, что их исполнители были членами той же организации, что и убитые в Вервье экстремисты. Имя Тарика Джадауна неоднократно называлось в ходе этих расследований, как одного из заказчиков или координаторов этих терактов.

За последние три года в СМИ появлялось уже несколько сообщений о гибели Джадауна, основанные на словах источников в рядах ИГ, однако каждый раз эта информация опровергалась появлениями самого террориста в пропагандистских видеоматериалах ИГ.