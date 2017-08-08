Повестка переговоров по Сирии в Астане определится на встрече в Тегеране

АСТАНА, 8 августа. /ТАСС/. Повестка международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии определится на переговорах стран - гарантов перемирия в Тегеране. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Как и планировалось, в эти дни в Тегеране проходит встреча экспертов стран - гарантов астанинского процесса. По ее итогам будет определяться повестка дня очередного раунда переговоров в Астане. По срокам их проведения пока изменений нет, мы готовимся к концу августа", - рассказал Абдрахманов.

Пятая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии прошла 4-5 июля. В переговорах участвовали делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, специальный представитель генсека ООН Стаффан де Мистура, а также представители Иордании и США в качестве наблюдателей. В совместном итоговом заявлении Россия, Турция и Иран официально закрепили создание совместной рабочей группы по деэскалации в Сирии в соответствии с ранее принятым меморандумом.