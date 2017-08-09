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Советник Трампа заявила, что его высказывания о КНДР не нуждаются в разъяснениях

Международная панорама
9 августа, 1:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что новые угрозы КНДР в адрес Соединенных Штатов будут встречены "невиданным огнем и яростью"

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НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй полагает, что недавние заявления американского лидера о КНДР не нуждаются в пояснениях. Об этом она сообщила на состоявшемся во вторник брифинге в штате Нью-Джерси.

Выступление Конуэй было посвящено борьбе против наркомании в США, однако, несмотря на это, одна из журналистов попросила советника президента прокомментировать недавние заявления хозяина Белого дома о возможном ответе Вашингтона на угрозы со стороны Пхеньяна. "Думаю, высказывания президента были очень жесткими и ясными", - ответила Конуэй. Она констатировала, что упомянутые слова Трампа привлекли большое внимание СМИ.

Ранее во вторник Трамп заявил: "Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Они будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". "Его (Ким Чен Ына - прим. ТАСС) угрозы выходят за рамки нормы, и, как я уже сказал, они будут встречены огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел", - добавил глава государства.

Прежде в тот же день газета Washington Post со ссылкой на доклад разведслужб сообщила, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. Согласно проведенному в прошлом месяце Разведывательным управлением Министерства обороны анализу, в распоряжении Северной Кореи в настоящее время могут находиться до 60 ядерных боезарядов.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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