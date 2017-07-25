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WP: разведка США пересмотрела оценки развития ракетной и ядерной программ КНДР

Международная панорама
25 июля, 22:01 UTC+3 ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

В Вашингтоне не исключают, что Пхеньян поставит на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Разведка США пересмотрела свои оценки развития ракетной и ядерной программ КНДР.

Как сообщила во вторник газета Washington Post, американские спецслужбы считают теперь, что Пхеньян будет способен поставить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерными боеголовками уже в будущем году.

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Газета ссылается на новые выводы Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США. Они означают, что, согласно прогнозам Пентагона, МБР с ядерными боезарядами могут появиться у Пхеньяна на два года раньше, чем прежде полагала американская разведка. РУМО исходит на данном этапе из того, что "надежная, способная доставлять ядерный боезаряд" МБР окажется в Вооруженных силах КНДР в 2018 году, отметила газета. Она процитировала неназванных официальных лиц США, знакомых с обновленными заключениями РУМО.

В аппарате директора национальной разведки США и пресс-службе ЦРУ не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать публикацию.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация сочла, что испытанная ракета действительно может считаться межконтинентальной.

Между тем Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.

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