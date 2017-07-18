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Большинство американцев не верят, что Трамп сможет противостоять угрозе КНДР

Международная панорама
18 июля, 17:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июля. /ТАСС

Согласно результатам опроса, только 36% считают, что президент США сможет решить проблему КНДР. При этом 74% респондентов обеспокоены возможностью войны с Пхеньяном

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Большинство американцев считают, что президент США Дональд Трамп не сможет должным образом противостоять угрозе, исходящей от КНДР, в связи с развитием ее ракетной и ядерной программ. Об этом свидетельствуют результаты проведенного телеканалом ABC совместно с газетой The Washington Post опроса, результаты которого опубликованы во вторник.

Согласно данным исследования, 63% опрошенных сомневаются, что Трамп сможет каким-то образом решить проблему КНДР, доверяют ему в этом лишь 36%. Между тем, более 81% респондентов заявили, что воспринимают КНДР как угрозу. 66% опрошенных рассматривают Пхеньян как "серьезную угрозу", при этом в 2005 году данный показатель был ниже на 12 процентных пунктов, отмечает ABC.

Около 74% участников опроса отметили, что обеспокоены возможностью полномасштабной войны с КНДР. Примерно половина из них подчеркнула, что данный вопрос вызывает у них сильную тревогу, следует из результатов опроса, участие в котором с 10 по 13 июля приняли более 1 тыс. жителей США.

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8 июля во время двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита Группы двадцати в германском Гамбурге Трамп заявил, что проблема разработки ядерных и ракетных вооружений в КНДР, по его мнению, будет тем или иным образом решена, хотя на это может потребоваться больше времени.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Трамп ранее в своем Twitter неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное, по его мнению, давление на КНДР, которое должно увенчаться отказом Пхеньяна от ядерной и ракетной программ.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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