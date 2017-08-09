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ЕС приветствовал присоединение восьми государств к санкциям против Сирии

Международная панорама
9 августа, 19:18 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 9, августа. /ТАСС

Ранее ЕС включил еще 16 сирийских военных и чиновников в свой черный список, фигурантам которого закрыт доступ на территорию Евросоюза и к его банковской системе

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БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. ЕС приветствовал присоединение Македонии, Черногории, Сербии, Албании, Лихтенштейна, Норвегии, Украины и Молдавии к своему последнему пакету односторонних рестриктивных мер против Сирии. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты Македония, Черногория, Албания и Сербия, страны - члены Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Молдавия присоединились к решению Совета ЕС от 17 июля. Евросоюз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", - заявила Могерини.

17 июля ЕС включил еще 16 сирийских военных и чиновников в свой черный список, фигурантам которого закрыт доступ на территорию Евросоюза и к его банковской системе. По мнению ЕС, эти люди якобы причастны "к химическим атакам, осуществленным правительственными войсками".

Сообщения о химических атаках были многократно опровергнуты правительством Сирии. Предъявлялись также доказательства, включая обнаружение подпольных цехов по производству боевых отравляющих веществ, того, что эти инциденты были организованы антиправительственными силами, чтобы спровоцировать удары западной коалиции по верным президенту Башару Асаду силам.

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Могерини, Федерика
Темы
Кризис в Сирии
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Сирия Сербия Албания Украина Норвегия Молдавия Македония Черногория Лихтенштейн
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