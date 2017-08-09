Додон возмущен объемом средств, которые Запад вливает в молдавские СМИ

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение объемом средств, которые Запад тратит на содержание СМИ и неправительственных организаций в республике. Соответствующую запись глава государства оставил в среду на своей странице в соцсети Facebook. Он также привел отчет организации "Национальный фонд поддержки демократии" за 2016 год, в котором указаны десятки ассоциаций, находящихся на содержании.

"Это только один источник финансирования со стороны Запада различных общественных организаций и СМИ в Молдавии. Миллионы и десятки миллионов леев… Кто-то говорит о борьбе с пропагандой… Какая бы была реакция "гражданского общества" и "независимой прессы", если бы нечто подобное здесь позволяла себе Российская Федерация", - написал молдавский президент.

Ранее он выступил против инициатив по запрету ретрансляции в Молдавии российских новостных и аналитических телевизионных программ, которые обсуждает местный парламент, контролируемый проевропейской Демократической партией Молдавии. Додон заявил, что не одобрит закон даже под угрозой импичмента. Он считает, что депутаты, которым, согласно опросам, не доверяет почти 80% населения, не смогут отстранить от власти всенародно избранного главу государства, рейтинг которого растет.