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В Госдепартаменте разъяснили причины отъезда двух сотрудников посольства Кубы в США

Международная панорама
10 августа, 1:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, августа. /ТАСС

По словам Хезер Науэрт, сотрудников попросили вернуться на родину после "инцидентов", произошедших в 2016 году

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ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Госдепартамент попросил двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне покинуть страну и вернуться на родину после "инцидентов", случившихся на Кубе с американскими дипломатами. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Некоторые сотрудники правительства США, официально работающие в нашем посольстве в Гаване, сообщили об инцидентах, которые привели к различным физическим симптомам. У нас нет для вас ответов об источнике или причинах того, что мы считаем инцидентами", - сказала Науэрт. По ее словам, некоторым сотрудникам американского посольства была дана возможность вернуться в США, несколько человек воспользовались ею.

Науэрт уточнила, что об инцидентах стало известно в конце 2016 года, а 23 мая "Госдепартамент предпринял дальнейшие меры". "Мы попросили двух официальных лиц, которые были аккредитованы при посольстве Кубы в Соединенных Штатах покинуть США. Они покинули Соединенные Штаты", - добавила представитель Госдепартамента. Расследование случившегося продолжается.

США и Куба нормализовали свои отношения летом 2015 года. По мнению прошлой вашингтонской администрации, которую возглавлял президент-демократ Барак Обама, политика изоляции острова не сработала. До того момента в столицах обеих стран работали лишь секции интересов, но затем полноценное дипломатическое присутствие было восстановлено.

 

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