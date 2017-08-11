По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи

Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин заявил, что вооруженные силы страны нуждаются в срочной и полной модернизации, чтобы "эффективно противодействовать ядерным и ракетным возможностям" КНДР. О том, что из себя представляют ВС РК и ее северного соседа – в материале ТАСС.

На первый взгляд может показаться, что вооруженные силы КНДР превосходят РК почти по всем параметрам. Конечно, же, кроме мобилизационного потенциала (население Южной Кореи составляет чуть более 50 млн человек, а КНДР – около 25 млн) и военного бюджета. Но есть один существенный нюанс. Это возраст военной техники КНДР и ее тактико-технические характеристики. Экономическая ситуация в КНДР и существование государства в условиях санкций не позволяют Пхеньяну своевременно обновлять свою технику.

Например, основные боевые танки КНДР – Т-55 и Т-62, поступившие на вооружение в СССР еще в 1949-м и 1961 году, соответственно. Основной танк РК – К1 собственного производства, созданный на базе американского M1 Abrams. Впервые К1 поступил на вооружение в 1987 году.

Основная масса истребителей КНДР – МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, а также их китайские копии. Эти самолеты второго и третьего поколения морально и технически устарели. В Южной Корее основные истребители – немного более современные, но уже снятые с вооружения в США Northrop F-5, а также до сих пор производящиеся F-16. Кроме того, скоро в распоряжении РК появятся 40 единиц современных истребителей пятого поколения F-35.

При этом в отличие от РК, на вооружении КНДР есть МКБР и БРСД, а также ядерные боеголовки. Этот факт буквально переворачивает соотношение сторон с ног на голову.

Александр Мосесов