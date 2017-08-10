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Лидер социал-демократов ФРГ обвинил Трампа в подогревании сутуации с КНДР

Международная панорама
10 августа, 16:38 UTC+3 БЕРЛИН 10, августа. /ТАСС

Мартин Шульц подчеркнул, что европейские политики должны дать понять Вашингтону, что не разделяют такой подход США

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БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Глава германских социал-демократов Мартин Шульц считает опасной риторику американского президента Дональда Трампа в отношении КНДР. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Нас беспокоит, что президент США опускается на уровень северокорейского диктатора [Ким Чен Ына], - сказал политик, претендующий на пост канцлера от своей партии на предстоящих выборах в Бундестаг. - Мы находимся в ситуации, когда должны американскому правительству ясно сказать, что словесное бряцание оружием ведет к обострению конфликта".

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По его словам, европейские политики должны дать понять Вашингтону, что не разделяют такой подход США. "Нам нужно использовать все каналы, чтобы добиться деэскалации, чтобы донести до американского президента, что его риторика опасна", - сказал глава СДПГ. Он также заметил, что "иррациональные действия северокорейского диктатора требуют рационального ответа".

Говоря о возможностях Евросоюза повлиять на ситуацию вокруг КНДР, политик заявил, что ведущую роль должны играть европейские страны, входящие в СБ ООН. По его мнению, Великобритания и Франция в рамках Совбеза обязаны оказать давление на Китай. "Правительству в Пекине надо использовать свое влияние, чтобы образумить власти в Пхеньяне. Но условием для этого должно стать то, что другой член СБ ООН - США - не будет подогревать ситуацию", - заключил Шульц.

Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Вслед за этим северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен.

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Персоны
Ким Чен Ын Шульц, Мартин Трамп, Дональд
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