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Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Биографии и справки
10 августа, 15:31 UTC+3

В подборке приведены высказывания американских и северокорейских политиков и военных с начала 2017 года

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais

ТАСС-ДОСЬЕ. С приходом Дональда Трампа в Белый дом в январе 2017 г. американская риторика в отношении КНДР стала более жесткой. Президент США называл северокорейский режим источником угрозы, а также заявил, что "беспокоиться по этому поводу нужно всегда".

В ответ на запуск двух межконтинентальных ракет, проведенный вооруженными силами КНДР в июле 2017 г., Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял очередной пакет санкций против страны. В Пхеньяне осудили "состряпанные в США" санкции и предупредили, что предположение "Вашингтона о своей безопасности за океаном" является "глубочайшим заблуждением".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний официальных лиц КНДР и США по проблеме обострения отношений между двумя странами с начала 2017 г.

  • "Мы продолжим кропотливую работу по установлению мира на Корейском полуострове и поддержанию региональной стабильности. Но если захватчики-провокаторы тронут нас, даже слегка, мы не простим им этого и жестко ответим безжалостной, священной войной справедливости" (из новогоднего обращения Ким Чен Ына, показанного по телевидению в январе 2017 г.).
  • "Северная Корея выступила с заявлением, что она находится на конечном этапе разработки ядреного оружия, способного достичь некоторых районов США. Этого не случится!" (официальный аккаунт Дональда Трампа в Twitter, 2 января 2017).
  • "Северная Корея очень плохо себя ведет. Они играют с США годами" (официальный Twitter Трампа, 17 марта 2017).
  • "Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать эту проблему без них!" (официальный Twitter Трампа 11 апреля 2017 г.).
  • "Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе. Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну" (из заявления заместителя главы МИД КНДР Хан Сон Рёля 17 апреля 2017 г.).
  • "Наши революционные силы готовы сражаться с ядерным авианосцем США (Carl Vinson, в апреле-мае 2017 г. участвовал в учениях возле берегов КНДР - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), чтобы уничтожить его одним ударом. Удар по нему станет реальной демонстрацией возможностей наших вооруженных сил" (из редакционной статьи северокорейской газеты "Нодон Синмун" 23 апреля 2017 г.).
  • "Мы должны не только обезопасить наши страны от угрозы терроризма, но также должны противостоять северокорейской угрозе. Потому что это именно угроза. И мы будем противостоять ей всеми силами. Мы призвали все страны противостоять этой глобальной угрозе и открыто дать понять Северной Корее, что на их очень-очень плохое поведение будет реакция" (пресс-конференция Трампа в Варшаве 6 июля 2017 г.).
  • "Мы не должны обманывать себя, что нам удалось разрешить северокорейскую проблему [после принятия санкций]. Угроза со стороны КНДР не исчезла, она только нарастает" (из выступления постоянного представителя США в ООН Никки Хейли 5 августа 2017 г.).
  • "Мы осуждаем и полностью отвергаем санкционную резолюцию СБ ООН, состряпанную США и враждебными силами, как грубое нарушение суверенитета нашей республики" (из правительственного заявления КНДР, 7 августа 2017 г.).
  • "На месте Северной Кореи я бы не угрожал больше Соединенным Штатам. Они столкнутся с огнем и яростью, каких мир еще не видел" (из выступления Трампа в Нью-Джерси 8 августа 2017 г.).
  • "Это лилипутская нация, если вы сравните ее с нашими возможностями. Поэтому это (заявления северокорейских официальных лиц - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) хвастовство. И это не что иное, как шантаж, а мы не поддаемся шантажу, и Северная Корея, и глава сталинского режима Северной Кореи не должны провоцировать Дональда Трампа" (из выступления на телеканале Fox News помощника президента США Себастьяна Горки 8 августа 2017 г.).
  • "Я не знаю, что он [Трамп] такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает". "Я думаю, что пышнотелый лидер в Пхеньяне - сумасшедший, однако он не готов идти до конца" (из выступления сенатора Джона Маккейна 8 августа 2017 г.).
  • "КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа" (из заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса 9 августа 2017 г.).
  • "То, что делает президент, это мощный сигнал Северной Корее на языке, который Ким Чен Ын сможет понять, потому что похоже, он не понимает язык дипломатии…США бесспорно могут защитить себя и будут защищать себя и союзников… Американцы могут спать спокойно" (из выступления госсекретаря США Рекса Тиллерсона 9 августа 2017 г.).
  • "Такие слова ("огонь и ярость"; произнесены Дональдом Трампом 8 августа 2017 г. - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) подхлестывают возбужденные нервы наших артиллеристов ракетных частей… Здравый диалог невозможен с таким безрассудным человеком [Трампом], только абсолютная сила может повлиять на него…Стратегические войска Корейской народной армии окончательно завершат разработку плана удара по американской базе на острове Гуам к середине августа, после чего будут ждать приказа в полной боевой готовности" (из заявления командующего стратегическими войсками Корейской народной армии Ким Рак Кёма 9 августа 2017 г.).

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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