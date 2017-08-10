Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. С приходом Дональда Трампа в Белый дом в январе 2017 г. американская риторика в отношении КНДР стала более жесткой. Президент США называл северокорейский режим источником угрозы, а также заявил, что "беспокоиться по этому поводу нужно всегда".

В ответ на запуск двух межконтинентальных ракет, проведенный вооруженными силами КНДР в июле 2017 г., Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял очередной пакет санкций против страны. В Пхеньяне осудили "состряпанные в США" санкции и предупредили, что предположение "Вашингтона о своей безопасности за океаном" является "глубочайшим заблуждением".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний официальных лиц КНДР и США по проблеме обострения отношений между двумя странами с начала 2017 г.

"Мы продолжим кропотливую работу по установлению мира на Корейском полуострове и поддержанию региональной стабильности. Но если захватчики-провокаторы тронут нас, даже слегка, мы не простим им этого и жестко ответим безжалостной, священной войной справедливости" (из новогоднего обращения Ким Чен Ына, показанного по телевидению в январе 2017 г.).

"Северная Корея выступила с заявлением, что она находится на конечном этапе разработки ядреного оружия, способного достичь некоторых районов США. Этого не случится!" (официальный аккаунт Дональда Трампа в Twitter, 2 января 2017).

"Северная Корея очень плохо себя ведет. Они играют с США годами" (официальный Twitter Трампа, 17 марта 2017).

"Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы будем решать эту проблему без них!" (официальный Twitter Трампа 11 апреля 2017 г.).

"Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе. Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну" (из заявления заместителя главы МИД КНДР Хан Сон Рёля 17 апреля 2017 г.).

"Наши революционные силы готовы сражаться с ядерным авианосцем США (Carl Vinson, в апреле-мае 2017 г. участвовал в учениях возле берегов КНДР - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), чтобы уничтожить его одним ударом. Удар по нему станет реальной демонстрацией возможностей наших вооруженных сил" (из редакционной статьи северокорейской газеты "Нодон Синмун" 23 апреля 2017 г.).

"Мы должны не только обезопасить наши страны от угрозы терроризма, но также должны противостоять северокорейской угрозе. Потому что это именно угроза. И мы будем противостоять ей всеми силами. Мы призвали все страны противостоять этой глобальной угрозе и открыто дать понять Северной Корее, что на их очень-очень плохое поведение будет реакция" (пресс-конференция Трампа в Варшаве 6 июля 2017 г.).

"Мы не должны обманывать себя, что нам удалось разрешить северокорейскую проблему [после принятия санкций]. Угроза со стороны КНДР не исчезла, она только нарастает" (из выступления постоянного представителя США в ООН Никки Хейли 5 августа 2017 г.).

"Мы осуждаем и полностью отвергаем санкционную резолюцию СБ ООН, состряпанную США и враждебными силами, как грубое нарушение суверенитета нашей республики" (из правительственного заявления КНДР, 7 августа 2017 г.).

"На месте Северной Кореи я бы не угрожал больше Соединенным Штатам. Они столкнутся с огнем и яростью, каких мир еще не видел" (из выступления Трампа в Нью-Джерси 8 августа 2017 г.).

"Это лилипутская нация, если вы сравните ее с нашими возможностями. Поэтому это (заявления северокорейских официальных лиц - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) хвастовство. И это не что иное, как шантаж, а мы не поддаемся шантажу, и Северная Корея, и глава сталинского режима Северной Кореи не должны провоцировать Дональда Трампа" (из выступления на телеканале Fox News помощника президента США Себастьяна Горки 8 августа 2017 г.).

"Я не знаю, что он [Трамп] такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает". "Я думаю, что пышнотелый лидер в Пхеньяне - сумасшедший, однако он не готов идти до конца" (из выступления сенатора Джона Маккейна 8 августа 2017 г.).

"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа" (из заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса 9 августа 2017 г.).

"То, что делает президент, это мощный сигнал Северной Корее на языке, который Ким Чен Ын сможет понять, потому что похоже, он не понимает язык дипломатии…США бесспорно могут защитить себя и будут защищать себя и союзников… Американцы могут спать спокойно" (из выступления госсекретаря США Рекса Тиллерсона 9 августа 2017 г.).

"Такие слова ("огонь и ярость"; произнесены Дональдом Трампом 8 августа 2017 г. - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) подхлестывают возбужденные нервы наших артиллеристов ракетных частей… Здравый диалог невозможен с таким безрассудным человеком [Трампом], только абсолютная сила может повлиять на него…Стратегические войска Корейской народной армии окончательно завершат разработку плана удара по американской базе на острове Гуам к середине августа, после чего будут ждать приказа в полной боевой готовности" (из заявления командующего стратегическими войсками Корейской народной армии Ким Рак Кёма 9 августа 2017 г.).