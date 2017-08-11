СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею

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ТАСС, 11 августа. Житель КНДР перебрался в Республику Корея по морю в ночь на 11 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
По его информации, военнослужащие заметили беглеца во время патрулирования территории в районе морской границы (т. н. северной разграничительной линии) с КНДР в Желтом море и отправились ему на выручку. Отмечается, что молодому человеку около 20 лет. Причины, побудившие его сбежать из КНДР, выясняются. Агентство не указывает, какое расстояние ему пришлось проплыть.
С начала этого года в РК сбежали 11 граждан КНДР, отмечает Yonhap, ссылаясь на министерство объединения республики. Пятеро из них также перебрались в страну по морю в прошлом месяце, еще двое, отец и сын - в июне.