Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею

Международная панорама
11 августа, 6:18 UTC+3 ТАСС

Молодого человека заметили военные, которые патрулировали территории в районе морской границы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Lee Ji-un/AP

ТАСС, 11 августа. Житель КНДР перебрался в Республику Корея по морю в ночь на 11 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Смотрите также

Свыше трети молодых северокорейских беженцев хотели бы уехать из Южной Кореи в другую страну

Сеул опросит всех беженцев из КНДР о нарушениях прав человека на Севере

Южная Корея передала КНДР одного из троих спасенных северокорейских рыбаков

По его информации, военнослужащие заметили беглеца во время патрулирования территории в районе морской границы (т. н. северной разграничительной линии) с КНДР в Желтом море и отправились ему на выручку. Отмечается, что молодому человеку около 20 лет. Причины, побудившие его сбежать из КНДР, выясняются. Агентство не указывает, какое расстояние ему пришлось проплыть.

С начала этого года в РК сбежали 11 граждан КНДР, отмечает Yonhap, ссылаясь на министерство объединения республики. Пятеро из них также перебрались в страну по морю в прошлом месяце, еще двое, отец и сын - в июне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
2
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
3
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
4
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
5
Канал CNN разорвал контракт с комментатором из-за нацистского приветствия
6
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
7
Пентагон: США готовы применить силу против КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама