СМИ: Мадуро предложил судить участников протестов, проявляющих ненависть

ТАСС, 11 августа. Манифестанты, которые примут участие в уличных протестах в Венесуэле, "проявляя нетерпимость и ненависть", должны подвергаться тюремному заключению на срок до 25 лет. Такую инициативу выдвинул в четверг венесуэльский президент Николас Мадуро, представив соответствующий проект закона в Конституционную ассамблею (КА), сообщило агентство EFE.

"Те, кто будет выходить на улицы для выражения нетерпимости и ненависти, будут задерживаться, направляться в суд и понесут суровые наказания на 15, 20 и 25 лет тюрьмы. Это я предлагаю [предусмотреть] в законе", - заявил Мадуро. Глава государства добавил, что предложенные им санкции касаются также тех, кто во время протестов будет причастен к "насилию по культурным, политическим и идеологическим соображениям".

Президент Венесуэлы подчеркнул, что его инициатива направлена на "воссоединение" венесуэльцев и обеспечение "справедливости" в стране.

КА Венесуэлы, начавшая работу в конце минувшей недели, объявила, что ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым ей решениям. Соответствующий указ был одобрен на состоявшемся во вторник заседании.

Создание КА по итогам выборов 30 июля было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает результаты голосования. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции в отношении президента Мадуро.

В Венесуэле с апреля проходят организуемые оппозицией акции протеста против действий правительства во главе с президентом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.