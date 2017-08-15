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В вузе Техаса неонацистам и националистам запретили демонстрацию

Международная панорама
15 августа, 2:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, августа. /ТАСС

Организатор демонстрации собирался повторить выступления ультраправых в городе Шарлотсвилле

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НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Администрация американского Университета A&M в городе Колледж-Стейшн (штат Техас) в понедельник запретила неонацистам, националистам и представителям других экстремистских движений проводить демонстрацию на территории этого вуза 11 сентября. Об этом объявил член нижней палаты законодательной ассамблеи (парламента) Техаса от Республиканской партии Джон Рэни.

"Ректор университета Джон Шарп заявил мне, что запланированное мероприятие в A&M было отменено ввиду растущей обеспокоенности за обеспечение безопасности", - написал конгрессмен на своей странице в соцсети Facebook. Рэни ранее выразил огорчение в связи с планами экстремистских движений использовать "данный вуз в качестве платформы для того, чтобы сеять ненависть". "Хотя я чту свободу слова и собраний, мероприятия подобного толка идут вразрез с основными принципами A&M", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, организатором демонстрации выступает выпускник данного университета Престон Уигингтон. Он собирается повторить выступления ультраправых в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния), которые в минувшие выходные вылились в массовые столкновения. В качестве оратора на акцию приглашен один из лидеров националистического движения Ричард Спенсер, выступающий за отстаивание интересов исключительно белых американцев.

Студенты вуза планируют со своей стороны провести ряд ответных акций, заявил ранее телекомпании CNN редактор студенческой газеты Battalion в Университете A&M Джош Маккормак. Он и его сторонники собирают всех желающих противостоять правым посредством социальной сети Facebook, на призыв откликнулись более одной тысячи пользователей.

В субботу придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс - младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц Шарлотсвилла и въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.

До этого в субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации Ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.

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