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Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США

Международная панорама
15 августа, 12:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, августа. /ТАСС

Зигмар Габриэль намекнул, что современные американские власти все дальше отдаляются от универсальных западных ценностей

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БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал "непостижимо воинственную риторику" президента США Дональда Трампа в ситуации вокруг КНДР. "Такие конфликты начинаются с заявлений, а заканчиваются военной операцией", - заметил министр в опубликованном во вторник интервью газете "Kolner Stadt-Anzeiger".

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"Весь мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США, - подчеркнул Габриэль. - Сложно понять, кто там главный". Он указал на то, что, в то время как госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис считают ошибочным возможное военное вмешательство США, в окружении Трампа есть лица, которые "хотят подменить силу закона правом более сильного".

"Это противоположность того, что до сих пор связывало Запад, - универсальные ценности, такие как свобода, демократия и право", - отметил глава МИД. "То обстоятельство, что американцы расстаются с этим, ослабляет Запад", - добавил он.

В конфликте вокруг КНДР, по словам министра, "пробил час дипломатии, но не боевого клича". "Собственно говоря, опасность этой ситуации состоит в том, что невольная эскалация может неожиданно обернуться войной", - предупредил Габриэль.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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