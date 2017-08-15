Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США

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БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал "непостижимо воинственную риторику" президента США Дональда Трампа в ситуации вокруг КНДР. "Такие конфликты начинаются с заявлений, а заканчиваются военной операцией", - заметил министр в опубликованном во вторник интервью газете "Kolner Stadt-Anzeiger".
"Весь мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США, - подчеркнул Габриэль. - Сложно понять, кто там главный". Он указал на то, что, в то время как госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис считают ошибочным возможное военное вмешательство США, в окружении Трампа есть лица, которые "хотят подменить силу закона правом более сильного".
"Это противоположность того, что до сих пор связывало Запад, - универсальные ценности, такие как свобода, демократия и право", - отметил глава МИД. "То обстоятельство, что американцы расстаются с этим, ослабляет Запад", - добавил он.
В конфликте вокруг КНДР, по словам министра, "пробил час дипломатии, но не боевого клича". "Собственно говоря, опасность этой ситуации состоит в том, что невольная эскалация может неожиданно обернуться войной", - предупредил Габриэль.