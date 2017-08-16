CNN: число погибших при взрыве в Нигерии достигло 30 человек

ТАСС, 16 августа. Число погибших при взрыве во вторник на рынке около нигерийского города Майдугури (юго-восток страны) возросло до 30. Об этом сообщает в среду телеканал CNN.

По его данным, двое пострадавших при взрыве скончались вскоре после госпитализации.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 83 раненых.

По информации агентства Reuters, взрыв на рынке осуществила террористка-смертница.