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CNN: число погибших при взрыве в Нигерии достигло 30 человек

Международная панорама
16 августа, 5:28 UTC+3 ТАСС

По данным Reuters, взрывное устройство привела в действие смертница

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ТАСС, 16 августа. Число погибших при взрыве во вторник на рынке около нигерийского города Майдугури (юго-восток страны) возросло до 30. Об этом сообщает в среду телеканал CNN.

По его данным, двое пострадавших при взрыве скончались вскоре после госпитализации.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 83 раненых.

По информации агентства Reuters, взрыв на рынке осуществила террористка-смертница.

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