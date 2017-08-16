Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания ратует за сохранение прозрачной границы с Ирландией

Международная панорама
16 августа, 14:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, августа. /ТАСС

Премьер-министр королевства Тереза Мэй выступила против любой пограничной инфраструктуры между Северной Ирландией и Ирландией

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства ратуют за сохранение прозрачной границы с Республикой Ирландия. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в авторской статье в дублинской газете The Irish Times, выдержки из которой приводит в среду британское агентство Press Association.

Смотрите также

Что произошло в Великобритании после референдума о Brexit. Досье

"Не должно быть никакой физической пограничной инфраструктуры с обеих сторон на границе между Северной Ирландией и Ирландией", - подчеркнула глава британского правительства, добавив, что "Великобритания не хочет видеть никаких пограничных постов для каких бы то ни было целей".

Мэй также заверила, что после Brexit жители Ольстера сохранят дарованное им при рождении право иметь два гражданства - Великобритании и Республики Ирландия. "Североирландцы, которые являются гражданами Ирландии, останутся и гражданами Европейского союза", - сообщила она. Обращаясь к тем жителям Изумрудного острова, которые являются владельцами двух паспортов, Мэй отметила: "Ваши права на гражданство являются постоянными и неприкосновенными, вы сможете работать и жить в Северной Ирландии и Ирландии точно так же, как сейчас, на взаимной основе, и мы не хотим, чтобы между Ирландией и Великобританией были установлены пограничные посты".

В этой статье Мэй также дала понять, что власти Великобритании выступают за продолжение финансирования Европейским союзом мирных программ в Северной Ирландии после Brexit. Премьер назвала "абсолютно неприемлемой" идею о введении таможенного контроля на границе между Северной Ирландией и остальной территорией Соединенного Королевства. Она также заявила о приверженности Великобритании соблюдению после Brexit соглашения Страстной пятницы от 1998 года, которое предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.

Эта статья носит программный характер и практически содержит в себе тезисы британской позиции по теме пограничного режима с Ирландией, которая является одной из ключевых на переговорах Лондона с Брюсселем об условиях Brexit.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
2
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
3
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
4
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу
5
Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама