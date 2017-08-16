Великобритания ратует за сохранение прозрачной границы с Ирландией

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства ратуют за сохранение прозрачной границы с Республикой Ирландия. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в авторской статье в дублинской газете The Irish Times, выдержки из которой приводит в среду британское агентство Press Association.

"Не должно быть никакой физической пограничной инфраструктуры с обеих сторон на границе между Северной Ирландией и Ирландией", - подчеркнула глава британского правительства, добавив, что "Великобритания не хочет видеть никаких пограничных постов для каких бы то ни было целей".

Мэй также заверила, что после Brexit жители Ольстера сохранят дарованное им при рождении право иметь два гражданства - Великобритании и Республики Ирландия. "Североирландцы, которые являются гражданами Ирландии, останутся и гражданами Европейского союза", - сообщила она. Обращаясь к тем жителям Изумрудного острова, которые являются владельцами двух паспортов, Мэй отметила: "Ваши права на гражданство являются постоянными и неприкосновенными, вы сможете работать и жить в Северной Ирландии и Ирландии точно так же, как сейчас, на взаимной основе, и мы не хотим, чтобы между Ирландией и Великобританией были установлены пограничные посты".

В этой статье Мэй также дала понять, что власти Великобритании выступают за продолжение финансирования Европейским союзом мирных программ в Северной Ирландии после Brexit. Премьер назвала "абсолютно неприемлемой" идею о введении таможенного контроля на границе между Северной Ирландией и остальной территорией Соединенного Королевства. Она также заявила о приверженности Великобритании соблюдению после Brexit соглашения Страстной пятницы от 1998 года, которое предусматривает отказ Лондона от прямого правления в Северной Ирландии и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.

Эта статья носит программный характер и практически содержит в себе тезисы британской позиции по теме пограничного режима с Ирландией, которая является одной из ключевых на переговорах Лондона с Брюсселем об условиях Brexit.