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Меркель считает невозможным продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза

Международная панорама
16 августа, 17:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, августа. /ТАСС

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что считает невозможным продолжать переговоры на эту тему в нынешней ситуации

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© AP Photo/Ferdinand Ostrop

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза.

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Об этом она заявила в среду в ходе предвыборного общения с известными в ФРГ блогерами.

"В любом случае в настоящее время мы не будем расширять таможенный союз с Турцией. Не может быть и речи об углублении", - сказала Меркель.

В июле глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также подчеркнул, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза в нынешней ситуации.

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Персоны
Меркель, Ангела Габриэль, Зигмар
Страны
Турция Германия
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