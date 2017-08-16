Консультационный совет при Белом доме за последние три дня покинули уже семь человек

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Руководитель американской многопрофильной компании 3M Инге Тулин в среду объявил, что покидает консультационный совет по вопросам промышленного производства при Белом доме. Об этом говорится в его сообщении, размещенном на сайте организации. Тулин стал уже седьмым членом консультационного совета, который покинул организацию после заявлений президента США Дональда Трампа о беспорядках в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

"Целостность, разнообразие и инклюзивный подход составляют систему моих ценностей, а также являются частью основной концепции 3M, - отмечается в заявлении. - После тщательного рассмотрения я считаю, что данная инициатива (консультационный совет при Белом доме - прим. ТАСС) больше не является эффективным средством для продвижения этих целей". Тулин пояснил, что он присоединился к совету, чтобы продвигать политику, которая согласуется с ценностями компании. В среду также объявила о выходе из организации глава компании - производителя консервированных супов Campbell Soup Дениз Моррисон, отметив, что она "не может более оставаться в совете после высказываний президента" США о беспорядках в Вирджинии.

Таким образом, совет покинули с понедельника уже семь человек. Ранее об уходе объявили глава фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзeр, гендиректор производителя спортивной одежды и обуви Under Armour Кевин Планк, генеральный директор компании Intel Брайан Крзанич, президент крупнейшего в США объединения профсоюзов AFL-CIO (Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов) Ричард Трумка и руководитель "Альянса за американское производство" Скотт Пол. Они заявили, что покидают свои посты, так как считают необходимым безоговорочное осуждение американскими властями ненависти на расовой почве после ожесточенных столкновений между ультраправыми националистами и их противниками в Шарлотсвилле.

Столкновения в Шарлотсвилле

Многие представители либеральных сил раскритиковали Трампа за то, что он изначально не осудил сторонников националистических группировок, выступив с заявлением о недопустимости беспорядков. Ультраправых и неонацистов президент осудил в своем выступлении лишь в понедельник.

В субботу в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией Конфедерации в Гражданской войне генералу Роберту Ли (1807-1870 годы). Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены ку-клукс-клана и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести чрезвычайное положение в городе.