Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп отверг призыв экс-главы нацразведки США смириться с наличием у КНДР ядерного оружия

Международная панорама
16 августа, 23:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, августа. /ТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве также отвергли идею о приостановке ежегодных совместных учений с Республикой Корея

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать призыву бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера смириться с наличием у КНДР ядерного оружия. Это подчеркнула в среду на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Ее попросили прокомментировать высказывания Клэппера, который на днях в эфире телекомпании CNN выразил мнение, что денуклеаризации КНДР не произойдет и надо учиться уживаться с Пхеньяном, обладающим атомным вооружением. Науэрт в ответ прежде всего заявила, что Клэппер - "бывший" государственный чиновник, "который более не служит в правительстве США в такого рода качестве", как прежде. "Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон и [вся] нынешняя [вашингтонская] администрация [в целом] ясно говорят, что не примут ядерную Северную Корею", - подчеркнула американский дипломат. "Мы не считаем, что есть место для ядерной Северной Кореи", - добавила Науэрт.

Она также вновь отвергла идею, заключающуюся в том, что США следует приостановить проведение ежегодных крупных совместных учений с Республикой Корея, чтобы на этом основании добиваться замораживания ракетных и ядерных разработок Пхеньяна. "Эти (такие - прим. ТАСС) военные учения проводятся [США] по всему миру. Это - сфера компетенции министерства обороны [США], а не Госдепартамента. Однако мы продолжим проводить наши совместные военные учения", - сказала Науэрт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
4
Биография Веры Глаголевой
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Источник: умерла Вера Глаголева
7
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама