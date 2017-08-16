Госдеп отверг призыв экс-главы нацразведки США смириться с наличием у КНДР ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать призыву бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера смириться с наличием у КНДР ядерного оружия. Это подчеркнула в среду на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ее попросили прокомментировать высказывания Клэппера, который на днях в эфире телекомпании CNN выразил мнение, что денуклеаризации КНДР не произойдет и надо учиться уживаться с Пхеньяном, обладающим атомным вооружением. Науэрт в ответ прежде всего заявила, что Клэппер - "бывший" государственный чиновник, "который более не служит в правительстве США в такого рода качестве", как прежде. "Госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон и [вся] нынешняя [вашингтонская] администрация [в целом] ясно говорят, что не примут ядерную Северную Корею", - подчеркнула американский дипломат. "Мы не считаем, что есть место для ядерной Северной Кореи", - добавила Науэрт.

Она также вновь отвергла идею, заключающуюся в том, что США следует приостановить проведение ежегодных крупных совместных учений с Республикой Корея, чтобы на этом основании добиваться замораживания ракетных и ядерных разработок Пхеньяна. "Эти (такие - прим. ТАСС) военные учения проводятся [США] по всему миру. Это - сфера компетенции министерства обороны [США], а не Госдепартамента. Однако мы продолжим проводить наши совместные военные учения", - сказала Науэрт.