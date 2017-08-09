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Новый виток напряженности между США и КНДР

Международная панорама
9 августа, 17:25 UTC+3

Корейская народная армия (КНА) разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам. ТАСС объясняет, чем вызваны такие заявления

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МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

© EPA/KCNA

Ракетный удар может быть нанесен в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. Об этом говорится в заявлении представителя КНА, распространенном в среду агентством ЦТАК. Заявления северокорейской стороны могут быть вызваны серьезной военной активностью США и их союзников в регионе. О предпосылках нового витка напряженности - в материале ТАСС. 

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С чего все началось?

В субботу, 5 августа, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Пхеньяну было запрещено экспортировать уголь, железо, железную руду, свинец, свинцовую руду и морепродукты. При строгом соблюдении этого эмбарго валютные доходы КНДР, которые оцениваются в $3 млрд в год, могут сократиться на треть. В резолюции ООН также прописан запрет на создание новых совместных предприятий (СП) с КНДР и дополнительных инвестиций в уже существующие СП.

Кроме того, в соответствии с документом странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, будет запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима. Санкции предусматривают и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

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Как ответил Пхеньян?

КНДР пригрозила принять "физические действия" в ответ на санкции. "Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь", — подчеркивается в распространенном агентством ЦТАК заявлении северокорейского Комитета по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Принятие новых санкций в документе характеризуется как "террористический акт".

Южнокорейские СМИ, цитирующие северокорейскую газету "Нодон синмун", приводят заявление о намерении превратить материковую часть США в "невероятное море огня". В свою очередь Корейская народная армия (КНА) сообщила, что разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 и американские подводные лодки.

На вооружении КНДР есть три ракеты, потенциально способные нанести удар по Гуаму: "Хвасон-12", "Мусудан" и "Тэпходон-2". Стратегическое командование страны рассматривает план атаки на американскую базу с помощью "Хвасон-12" — это баллистическая ракета средней дальности, первое успешное испытание которой прошло в мае 2017 года.

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Чем можно объяснить жесткие заявления Пхеньяна?

Поводом для официальных заявлений со стороны КНДР могла стать серия действий со стороны США и их союзников в регионе. Так, еще в начале марта в Южную Корею прибыли первые батареи американского противоракетного комплекса THAAD. 

Минобороны РК настаивало на том, что "американский комплекс ПРО предназначен исключительно для защиты Республики Корея от ракетно-ядерной угрозы со стороны Севера".

Однако не все восприняли эту аргументацию. Против THAAD выступает Китай. Еще в прошлом году посол КНР в Сеуле Цю Гохун заявил, что размещение системы ПРО в соседней стране может "поставить крест на всем прогрессе в отношениях между двумя странами". Китайское руководство опасается, что THAAD "нарушит стратегический баланс в регионе, приведет к гонке вооружений и образует порочный круг в духе холодной войны, что в конечном счете только усилит напряженность [в регионе]". 

Кроме того, активно обозначают свое присутствие в регионе ВМС США. Так, в мае две авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США провели учения в Японском море. После их окончания ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan остается в северо-западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку она базируется в порту Йокосука под Токио. Ударная группа атомного авианосца Carl Vinson направилась на свою базу в Калифорнию, однако практически сразу ей на смену в Восточную Азию выдвинулась АУГ во главе с атомным авианосцем Nimitz.

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Каковы будут действия США в ответ на возможную атаку?

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые угрозы КНДР в адрес Вашингтона будут "встречены огнем и яростью". "Его (Ким Чен Ына — прим. ТАСС) угрозы выходят за рамки нормы и, как я уже сказал, они будут встречены огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел", — подчеркнул глава Белого дома.

Угроза или атака на Гуам также будет расценена как угроза или атака в отношении Соединенных Штатов, отметил в свою очередь губернатор острова Эдди Кальво.

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Насколько все это серьезно?

Ситуация вокруг Корейского полуострова еще никогда не была настолько напряженной, но до открытого столкновения между США и КНДР, скорее всего, не дойдет. Пока что это не более чем "словесная война", в которой ни одной из сторон не выгоден переход конфликта в горячую фазу. Трамп известен своими громкими высказываниями, однако еще на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что военная сила против Пхеньяна применена не будет.

В свою очередь, Пхеньян прекрасно отдает себе отчет в том, что нападение на США или его союзников будет чревато уничтожением действующего режима как такового. Поэтому последние действия Ким Чен Ына, по мнению экспертов, свидетельствуют не о намерении развязать крупную войну, а о желании повысить статус КНДР на международной арене. Другое дело, что при таком непредсказуемом и импульсивном лидере, как Трамп, текущий конфликт из "холодного" в любой момент может стать "горячим".

 

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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