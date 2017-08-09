Новый виток напряженности между США и КНДР

Поводом для официальных заявлений со стороны КНДР могла стать серия действий со стороны США и их союзников в регионе. Так, еще в начале марта в Южную Корею прибыли первые батареи американского противоракетного комплекса THAAD.

Минобороны РК настаивало на том, что "американский комплекс ПРО предназначен исключительно для защиты Республики Корея от ракетно-ядерной угрозы со стороны Севера".

Однако не все восприняли эту аргументацию. Против THAAD выступает Китай. Еще в прошлом году посол КНР в Сеуле Цю Гохун заявил, что размещение системы ПРО в соседней стране может "поставить крест на всем прогрессе в отношениях между двумя странами". Китайское руководство опасается, что THAAD "нарушит стратегический баланс в регионе, приведет к гонке вооружений и образует порочный круг в духе холодной войны, что в конечном счете только усилит напряженность [в регионе]".

Кроме того, активно обозначают свое присутствие в регионе ВМС США. Так, в мае две авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США провели учения в Японском море. После их окончания ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan остается в северо-западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку она базируется в порту Йокосука под Токио. Ударная группа атомного авианосца Carl Vinson направилась на свою базу в Калифорнию, однако практически сразу ей на смену в Восточную Азию выдвинулась АУГ во главе с атомным авианосцем Nimitz.