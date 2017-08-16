Власти США предоставят субсидии страховым компаниям в рамках Obamacare

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в августе выделить субсидии страховым компаниям, работающим в системе Obamacare, ликвидации которой добивается сам нынешний глава государства. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее страховщики просили дать им гарантии того, что они продолжат получать субсидии из казны, за счет которых компании смогут продолжить оплачивать счета клиентов с низким доходом. В администрации решили выделять средства ежемесячно, всего в бюджете на 2017 финансовый год (оканчивающийся 1 октября) на эти цели заложено $7 млрд.

Как в свою очередь отметил председатель комитета по здравоохранению Сената Конгресса США республиканец Ламар Александер, данное решение позволит 18 млн американцев приобрести страховку. Речь в первую очередь идет об индивидуальных предпринимателях, которые не могут получить страховой полис от работодателя или государства. При этом сенатор сообщил, что его комитет сразу же по возвращению законодателей с каникул в начале сентября приступит к обсуждению вопроса стабилизации данного сегмента страхового рынка.