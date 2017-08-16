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Власти США предоставят субсидии страховым компаниям в рамках Obamacare

Международная панорама
16 августа, 23:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, августа. /ТАСС

В бюджете на 2017 финансовый год на эти цели заложено $7 млрд

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ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена в августе выделить субсидии страховым компаниям, работающим в системе Obamacare, ликвидации которой добивается сам нынешний глава государства. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

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Ранее страховщики просили дать им гарантии того, что они продолжат получать субсидии из казны, за счет которых компании смогут продолжить оплачивать счета клиентов с низким доходом. В администрации решили выделять средства ежемесячно, всего в бюджете на 2017 финансовый год (оканчивающийся 1 октября) на эти цели заложено $7 млрд.

Как в свою очередь отметил председатель комитета по здравоохранению Сената Конгресса США республиканец Ламар Александер, данное решение позволит 18 млн американцев приобрести страховку. Речь в первую очередь идет об индивидуальных предпринимателях, которые не могут получить страховой полис от работодателя или государства. При этом сенатор сообщил, что его комитет сразу же по возвращению законодателей с каникул в начале сентября приступит к обсуждению вопроса стабилизации данного сегмента страхового рынка.

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