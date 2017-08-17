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Сирия требует от Совбеза ООН осудить налеты ВВС коалиции, ведущие к гибели людей

Международная панорама
17 августа, 16:42 UTC+3 ТАСС

В послании МИД Сирии утверждается, что ВВС коалиции продолжают применять арсеналы "умного" оружия и фосфорные бомбы

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ТАСС, 17 августа. Правительство Сирии потребовало в четверг от Совета Безопасности ООН "остановить преступления международной коалиции во главе с США против мирного населения в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор и призвать ее к ответу".

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В послании МИД Сирии, направленном в Совбез ООН, текст которого распространило агентство SANA, говорится, что ВВС коалиции "продолжают во время налетов применять арсеналы "умного" оружия и запрещенные мировым сообществом фосфорные бомбы".

"Эти варварские бомбардировки ведут к гибели мирных граждан, в том числе женщин и детей", - подчеркивается в документе.

По информации SANA, в четверг самолеты западной коалиции нанесли удары по районам на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате погибли шесть человек, в том числе трое детей. В среду жертвами налета на Ракку стали 17 мирных граждан.

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