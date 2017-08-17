Лидер крайне правой организации в США пригрозил новой акцией в Шарлотсвилле

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Члены ультраправых группировок намерены вновь провести акцию в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в минувшую субботу вспыхнули ожесточенные столкновения из-за решения властей демонтировать памятник генералу армии южан в Гражданской войне в США Роберту Ли. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании NBC лидер группировки "Традиционалистская рабочая партия" (Traditionalist Workers Party) Мэтью Хеймбах.
"Мы вернемся в Шарлотсвилл, нас будет еще больше", - пригрозил он, добавив при этом, что "на каждую статую, сброшенную с пьедестала, будет воздвигнута новая".
Во время ожесточенных столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.
Конфедерация рабовладельческих южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Войну южане проиграли, рабство было отменено, однако до сих пор на территории США насчитывается около 700 памятников конфедератам. Дискуссия о целесообразности их сохранения разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый расист Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви.