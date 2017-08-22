Глава Пентагона считает, что дни ИГ в Ираке сочтены

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ТАСС, 22 августа. Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) защищает свой последний оплот в Ираке и "ее дни сочтены". Соответствующие высказывания шефа Пентагона распространило во вторник агентство Associated Press.
"Понимаете, ИГ сейчас зажато в кольцо. Так что его дни определенно сочтены. Однако с группировкой еще не покончено, и это не произойдет в ближайшее время", - сказал Мэттис, находящийся в данный момент в Ираке. Он также отметил, что сейчас "ИГ ведет свой последний бой", вероятно имея в виду сопротивление в городе Талль-Афар.
Мэттис прибыл в Ирак из Иордании во вторник, заранее об этом визите ничего не сообщалось. По информации телеканала Al Jazeera, глава американского военного ведомства обсудит с иракским руководством последующие шаги в борьбе с ИГ.
В ночь на 20 августа премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил о начале наземной операции в Талль-Афаре. Этот город на протяжении последних трех лет активно использовался ИГ в качестве перевалочного пункта между Ираком и Сирией. Террористы, по некоторым сведениям, могут располагать там 2 тысячами бойцов.