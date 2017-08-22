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Британское правительство опубликовало новые документы с предложениями по Brexit

Международная панорама
22 августа, 15:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, августа. /ТАСС

Согласно документам, Лондон после выхода из ЕС хочет работать с Брюсселем в области гражданского права, чтобы разрешить трансграничные судебные споры

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ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании опубликовало новые документы, излагающие видение Лондона относительно планов по построению будущего партнерства с Евросоюзом после Brexit. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС.

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Согласно опубликованным документам, Великобритания рассчитывает на сотрудничество с ЕС в области гражданского права, чтобы разрешить трансграничные судебные споры после выхода из сообщества.

"Соединенное Королевство хочет построить новые, прочные и особые партнерские отношения с Евросоюзом. Этот документ является частью серии ключевых моментов, которые формируют видение правительства в отношении этого сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лондон также намерен защитить права потребителей, которые приняли решение подать в суд на производителя в другой стране в связи с реализацией им некачественного товара, определить порядок расторжения брака и установления опеки и попечительства над несовершеннолетними, один из родителей которых проживает в одной из стран Евросоюза.

Великобритания, в частности, подтвердила свои планы по выходу из-под "прямой юрисдикции" Европейского суда, однако в то же время признала, что в рамках будущего сотрудничества в сфере гражданско-правовых отношений необходимо принимать во внимание "региональные правовые механизмы", имея ввиду Европейский суд.

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