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Тиллерсон: США считали бы нарушением решений ООН поставку РФ оружия талибам

Международная панорама
22 августа, 22:11 дата обновления: 22 августа, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, августа. /ТАСС

Госсекретарь США при этом не привел доказательств предполагаемой поставки Москвой оружия

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ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. США считали бы нарушением решений Совета Безопасности ООН возможную поставку Россией вооружений радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"При условии, что Россия поставляет оружие [движению] "Талибан", это, безусловно, является нарушением международных норм, нарушением норм Совета Безопасности [ООН]. Мы бы, безусловно, возражали против этого и обращали бы на это внимание России. Если кто собирается поставлять оружие, то это нужно делать через афганское правительство", - сказал он, выступая в своем ведомстве перед журналистами.

Тиллерсон комментировал данную тему после вопроса журналистов. При этом он не привел доказательств предполагаемой поставки Москвой оружия талибам и не уточнил, считает ли он соответствующими действительности данные на этот счет, тиражируемые некоторыми должностными лицами США.

Министерство иностранных дел России за последние месяцы несколько раз отвергало обвинения в поддержке талибов. Такого рода утверждения звучали, в том числе, со стороны некоторых представителей администрации США и отдельных должностных лиц Афганистана. В конце июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила радиостанции "Говорит Москва", что "в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы [имеющего место] вооружения Россией "Талибана" в Афганистане".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия Афганистан
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